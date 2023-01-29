ثلاثة قتلى وأكثر من 800 جريح جراء زلزال في إيران

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 816 بجروح جراء زلزال بقوّة 5,9 درجات ضرب مساء السبت شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الإيرانيّة «إرنا».

وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أنّ الزلزال ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربيّة شمال غرب إيران في الساعة 21,44 (18,14 بتوقيت غرينتش).

ونقلت «إرنا» عن محافظ أذربيجان الغربيّة محمد صادق معتمديان قوله إنّ «هذا الزلزال تسبّب حتّى الآن في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 816 شخصًا».

وتوجه وزير الداخلية أحمد وحيدي إلى خوي للإشراف على الوضع، بحسب الوكالة.

وتقع إيران فوق عدد من الصفائح التكتونيّة وتشهد نشاطاً زلزالياً شديداً.

وتسبب زلزال بقوّة 5,8 وقع في 18 كانون الثاني/يناير بالقرب من خوي بإصابة مئات الأشخاص بجروح.

وفي شباط/فبراير 2020، قُتل تسعة أشخاص إثر زلزال بقوّة 5,7 درجات وقع في تركيا على الحدود مع إيران وطال قرية حبش العليا في غرب البلاد.