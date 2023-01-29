بالفيديو - مقتل 41 جراء سقوط حافلة في واد بجنوب باكستان

29 يناير , 2023
صورة من موقع الحادث تداولتها وسائل إعلام باكستانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية أن أكثر من 40 شخصاً لقوا حتفهم جراء سقوط حافلة في واد بإقليم بلوخستان في جنوب البلاد اليوم الأحد.
وقال حمزة أنجوم مساعد المفوض بمنطقة لاسبيلا في بلوخستان لصحيفة «دون» إن الحافلة اصطدمت بجسر مما تسبب في سقوطها في واد واشتعال النيران فيها.
ونقلت الصحيفة عنه القول إن 41 شخصاً من بين 48 كانوا على متن الحافلة لقوا حتفهم. وكانت الحافلة في طريقها من كويتا عاصمة بلوخستان إلى مدينة كراتشي في الجنوب.
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