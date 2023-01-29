انت الان تتابع خبر الصحة تعلن اطلاق استمارة بيانات خريجي الجامعات والمعاهد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن اطلاق الاستمارة الخاصة ببيانات خريجي الجامعات والمعاهد.



وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الصحة يعلن عن اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالبيانات الاحصائية لخريجي الجامعات والمعاهد الحكومية والاهلية من الملاكات الطبية داخل العراق من خريجي العام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ من المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته".

وأضافت أنه "سيتم نشر الاستمارات الخاصة بباقي التخصصات تباعا عبر المواقع الالكترونية الرسمية للوزارة".