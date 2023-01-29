انت الان تتابع خبر محكمة النشر تحدد عقوبات نشر المحتوى الهابط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - - المحتوى الهابط يحتل مستوى متقدم في البلاد مثل المخدرات
- المحتوى الهابط شوه صورة الشعب العراقي
- الدستور نص في المادة 29 / أولاً على حماية الاسرة وقيمها، والمحتوى الهابط أضر في القيم المجتمعية
- قانون العقوبات في الكتاب الذي عنونه بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ونص عليها بالمادة من 399 الى المادة 404 حدد المعايير التي تبين المحتوى الهابط
-العقوبة هي الجنح او الغرامة او كليهما لكن ثمة جملة موضوعات ياخذها القضاء في نظر الاعتبار لتقدير العقوبة فالغاية هي الإصلاح
يتبع..