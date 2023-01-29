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محكمة النشر تحدد عقوبات نشر المحتوى الهابط

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بغداد - ياسين صفوان - - المحتوى الهابط يحتل مستوى متقدم في البلاد مثل المخدرات

- المحتوى الهابط شوه صورة الشعب العراقي

- الدستور نص في المادة 29 / أولاً على حماية الاسرة وقيمها، والمحتوى الهابط أضر في القيم المجتمعية

- قانون العقوبات في الكتاب الذي عنونه بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ونص عليها بالمادة من 399 الى المادة 404 حدد المعايير التي تبين المحتوى الهابط

-العقوبة هي الجنح او الغرامة او كليهما لكن ثمة جملة موضوعات ياخذها القضاء في نظر الاعتبار لتقدير العقوبة فالغاية هي الإصلاح

 

يتبع..

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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