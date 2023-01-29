اول تعليق من كلوب بعد الاقصاء من الكأس الانجليزية

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "جئنا اليوم من أجل التأهل للدور القادم بالكأس ولم يحدث ذلك، ولكن بصراحة كنا أفضل عن آخر مواجهة ضدهم، أفضل بكثير".

واضاف: "عندما منعناهم من الهجمات تلقينا هدفين من كرات ثابتة وهذ صعب، لكن الدفاع يختلف من حالة لأخرى".



وأوضح كلوب: "نحن لا نشعر بحالة جيدة، ولكن علينا تقبل الأمر، الأداء في الشوط الأول وشكل الفريق كان جيداً جداً، كودي ساعدنا كثيراً بالعمق وبدون الكرة".