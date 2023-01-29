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اول تعليق من كلوب بعد الاقصاء من الكأس الانجليزية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445946-638106106988118667.jpg

2023-01-29 | 18:36

اول تعليق من كلوب بعد الاقصاء من الكأس الانجليزية

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علق المدير الفني لفريق المدرب يورجن كلوب، اليوم الاحد، على إقصاء فريقه من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الهزيمة أمام برايتون 2-1، في الدور الرابع من البطولة.
وقال كلوب في تصريحات صحفية: "جئنا اليوم من أجل التأهل للدور القادم بالكأس ولم يحدث ذلك، ولكن بصراحة كنا أفضل عن آخر مواجهة ضدهم، أفضل بكثير".

واضاف: "عندما منعناهم من الهجمات تلقينا هدفين من كرات ثابتة وهذ صعب، لكن الدفاع يختلف من حالة لأخرى".


وأوضح كلوب: "نحن لا نشعر بحالة جيدة، ولكن علينا تقبل الأمر، الأداء في الشوط الأول وشكل الفريق كان جيداً جداً، كودي ساعدنا كثيراً بالعمق وبدون الكرة".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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