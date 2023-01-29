انت الان تتابع خبر واشنطن بشأن ملف إيران النووي: جميع الخيارات مطروحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكين في حديث نقلته قناة "العربية": "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ترى الدبلوماسية الطريقة الأكثر فاعلية للتعامل مع برنامج إيران النووي.



وأكد أن واشنطن "تواصل البحث عن سبل لكبح أنشطة إيران الضارة".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في وقت سابق أن تبادل الرسائل مستمر في الملف النووي عبر مختلف القنوات، نافيا عقد أي مفاوضات ثنائية مباشرة مع الجانب الأمريكي.