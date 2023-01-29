انت الان تتابع خبر ألمانيا تتخذ خطوة "نادرة" تخص العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تلقّى اليوم الأحد، رسالة خطية من مستشار ألمانيا الاتحادية، أولاف شولتس، سلّمها له السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر".وعبر شولتس في مضمون رسالته، عن "شكره للّقاء المثمر الذي جمعه برئيس مجلس الوزراء في 13 كانون الثاني 2023، معرباً عن سعادته بما تمّ الاتفاق عليه من برنامج عمل بين البلدين، الذي تعمل ألمانيا من خلاله على تنسيق العمل المقبل في العراق من مشاريع ومبادرات".

وقدّم السوداني، "الشكر للمستشار الاتحادي الألماني على رسالته، مؤكداً جدية ورغبة العراق في العمل المشترك مع ألمانيا. وأشار إلى تشكيل لجنة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، للتنسيق مع الجانب الألماني حول المشاريع، إلى جانب اللجنة العراقية الألمانية المشتركة".



من جانبه، كشف السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر، عن "تشكيل جمهورية ألمانيا الاتحادية لجنةً في برلين برئاسة وزارة الخارجية الألمانية وعضوية الجهات الألمانية ذات العلاقة؛ للعمل على برنامج العمل العراقي الألماني، مؤكداً أن تشكيل مثل هكذا لجنة في ألمانيا أمر نادر الحصول، وذلك تعبيراً عن اهتمام ألمانيا بالتعاون مع الحكومة العراقية".