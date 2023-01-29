شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل فى صالون التنسيقية: تقديم 7 آلاف طلب خدمى و842 أداة رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد إسماعيل، مساعد أمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، إنه تم وضع أجندة تشريعية للتكتل لكي تكون استراتيجية عام 2023.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وأضاف إسماعيل، أن ماتم إنجازه فى 2022، والأرقام خير دليل، تضمن تقديم 20 مشروع قانون وتعديلا تشريعيا، تم مناقشة بعضهم في لجان المجلس وتم الموافقة المبدئية على 4 مشروعات قوانين، ومشروع تم الموافقة النهائية والتصديق عليه في الجلسة العامة.

وتابع: بالنسبة للمحور الرقابي يوجد 842 أداة رقابية كان لها تأثير لحل مشاكل المواطنين، والمحور الخدمي 7 آلاف طلب تم تقديمها لجميع المحافظات والدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية و1100 زيارة ميدانية.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.