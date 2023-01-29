شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب يقترح إطلاق حملة قومية للترويج للسياحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن الحكومة قدمت قانون هام فى شكله وفى مضمونه وفى فلسفته أيضا، فقانون السياحة الحالى معمول منذ 55 عاما، ويمس آلاف المنشآت السياحية فى مصر، مقدما التحية للوزير أحمد عيسى على الفكر الموجود لديه وكأنه يعمل بمقولة "ادى العيش لخبازه".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

أضاف أبو العينين، أن الدول تفتح أسواقها وأبوابها وتلغى التأشيرات من أجل استقطاب أعداد كبيرة مشددا على ضرورة الترويج لقيمة مصر فى الخارج فى كل شيء القيمة التى يتلقى بها السائح الخدمة فى الفندق أو فى الشارع أو فى أى مكان.

وطالب بضرورة التفكير فى التنافسية الإقليمية فمصر بها مقومات كبيرة للآثار فبعض الدول التى لا تمتلك مقومات سياحية تفكر فى سياحة الترفيه، رغم أن مصر تمتلك مقومات كثيرة للترفيه، وهذا أمر ينبغى أن يتم دراسته.

وضرب أبو العينين مثالا بالسعودية فى سياحة الترفيه، حيث استقدمت مباريات رياضية عالمية، وقدمت ونظمت من مجموعة الحفلات المميزة مشيدا بتوجهها فى هذا الإطار، كما طالب بتشجيع الاستثمار السياحى فى مصر وهذا الأمر يحتاج إلى بنية سياحية مميزة منها زيادة خطوط الطيران، كما أننا نحتاج لفكر جديد فى الترويج للسياحة فى مصر.

كما اقترح أن يكون هناك حملة قومية قوية للترويج للسياحة فى مصر، موضحا أنه آن الآوان لعمل حملات فى التلفزيونات الخارجية فى التلفزيون الصينى والإيطالى، وغيرها من الدول للترويج للسياحة فى مصر.