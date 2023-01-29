شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على اقتراحات برغبة بشأن إنشاء وتطوير مدارس ومكاتب شهر عقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء مكتب توثيق شهر عقاري بقرية أبو خليفة- مركز القنطرة غرب- محافظة الإسماعيلية، وإنشاء مكتب توثيق شهر عقاري بقرية الأبطال- مركز القنطرة شرق- محافظة الإسماعيلية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن إضافة أدوار بمدرسة الشرفا الإعدادية بقرية الشرفا - مركز تمى الأمديد - محافظة الدقهلية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن تحويل مدرسة الشهيد عبد الحميد عامر بمركز زفتى- محافظة الغربية إلى مدرسة فندقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن إنشاء مدرسة بمنطقة هريف الشيخ تمي بمركز أبو قرقاص- محافظة المنيا.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد نجيب خالد بشأن إحلال وتجديد مدارس مجمع المؤسسة والمدرسة الإعدادية بنات بمدينة الجمالية- محافظة الدقهلية، وبشأن توسعة مدارس عمر بن الخطاب الإعدادية وأبو بكر الصديق الابتدائية، وإقامة جناح آخر بكل مدرسة- مدينة الجمالية - محافظة الدقهلية.

كما تم الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن إنشاء مدرسة تعليمية صناعية (فنون تطبيقية) بأرض مصنع العلف بقرية بنى عدى- مركز ناصر- محافظة بنى سويف، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء حسن جعفر، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية بمدينة الشهداء- محافظة المنوفية.

وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء تخفيض ثمن سعر متر الأرض الذي حددته لجنة تثمين الأراضي التابعة لوزارة الزراعة في مركزي سيدى سالم، والرياض – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة سلمى مراد، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة تجريبية ورياض أطفال بقرية الراهب مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة سمر سالم، بشأن إنشاء مبنى تعليمي ملحق بمدرسة الناوية الابتدائية بقرية الناوية مركز سمنود- محافظة الغربية.