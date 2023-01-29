نائبة التنسيقية تؤكد أهمية اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس

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القاهرة - سامية سيد - - النائبة غادة على: الانضمام لبنك التنمية التابع لمجموعة البريكس إيجابيات كثيرة سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا

أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

وقالت النائبة غادة على: "أشكر الحكومة والدولة المصرية لأنه في الوقت الذي يواجه في العالم تحديات اقتصادية كبيرة نجد مصر تبحث عن حلول مستدامة للخروج من الأزمة، والتحرر من ضغوط الدولار بشكل مستدام ".

وقالت خلال الجلسة العامة: "الحقيقة دخول مصر ضمن اتفاقية الانضمام لبنك التنمية التابع لمجموعة البريكس له الكثير من الإيجابيات من الناحية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ومطمئنة من النواحي المالية".

وأضافت: "من الجانب السياسي دخولنا في المرحلة دي مهم سيؤدي لتوازن في التحالفات السياسية القائمة دايماً على المصالح القومية، ومن الجانب الاقتصادي يعزز الاتفاق التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع مجموعة البريكس بعمله غير الدولار، بما يساعد مصر في تحقيق مبادرة مصر الـ 100 مليار صادرات بعملة غير الدولار".

وتابعت: "وفي نفس الوقت اعتمدت روسيا الجنيه المصري الأسبوع الماضي، من إيجابيات الانضمام ليس فقط تمويل المشروعات الوطنية والقومية للدول الأعضاء، ولكن أيضاً تمويل القطاع الخاص"، مضيفة أن هذا مخرج مميز للتنمية بعيداً عن شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحة أن هذا قد يكون بداية للتحرر من ضغوط الدولار، وتنويع مهم جديد في العلاقات الدولية التجارية بجانب الكوميسا.

وأوضحت أنه من الجانب الدبلوماسي مصر استطاعت أن تدخل مساهمة في رأس مال البنك بشكل ميسر وبضعف الحد الأدنى، وهو 1.2، وتحصد كتلة تصويتية 2%؜ من القوة التصويتية للبنك لتصبح أكبر قوة تصويتية لدولة ليست من المؤسسين مع إعطائها استثناء آخر بالحق في زيادة مساهمتها في السنوات القادمة.

واختتمت: "من الجانب المالي الوضع مطمئن لأن طريقة السداد ميسرة في مقدورنا، لأن المطلوب تسديد 20% على سبع سنوات وأول قسط منهم بعد 6 شهور .