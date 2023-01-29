شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإعادة فتح التراخيص للشركات العاملة فى قطاع السياحة وزيادة الترويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب بضرورة الاهتمام بالسياحة فى محافظة المنيا، كما شددت على ضرورة فتح باب التراخيص للشركات الخاصة لما سيكون له من مردود إيجابي فى تطوير قطاع السياحة فى مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وقال زكى عباس عضو مجلس النواب، إن المكاتب السياحية داخل الدولة لا تقوم بدورها الصحيح فى تنشيط السياحة، وأن هناك تحرك كبير لكثير من الدول فى المنطقة لتنشيط السياحة بها.

وطالب عباس بضرورة التفكير خارج الصندوق حتى يتم تنشيط قطاع السياحة فى مصر.

وأشاد خالد تامر عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تنمية وتنشيط السياحة ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى وتنظيم أعمال الغرف ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط السياحية فى البلاد وتنفيذها.

بدورها أكدت هند رشاد عضو مجلس النواب، أنها توافق على القانون من حيث المبدأ، فمصر من أكثر الدول التى تمتلك مقومات سياحية لكن المشكلة تتعلق بالخدمات المقدمة إلى جانب السياحة، كما شددت أن مصر تمتلك مقومات هائلة لتفعيل السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية.

وطالبت بضرورة أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق للترويج للسياحة فمصر تمتلك أماكن كثيرة للسياحة الاستشفائية ويمكن التواصل مع مصحات عالمية لفتح فروع لها فى مصر والترويج للسياحة الاستشفائية.

وقال أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب إن اهتمام كبير من قبل الدولة فى الفترة الأخيرة لتنشيط السياحة، حيث افتتحت كثير من المتاحف، وكذلك افتتحت طريق الكباش بالأقصر معلنا موافقته على مشروع القانون.

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حضور وفد طلاب البرلمان الصغير واتحاد طلاب الإدارة التعليمية بأبو حمص بمحافظة البحيرة للجلسة العامة، بدعوة من النائب أسامة المصرى مرحبا بهم فى مجلس النواب، ومتمنيا لهم كل التوفيق.