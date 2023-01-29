شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: جولة الرئيس للهند وأذربيجان وأرمينيا هامة ومؤثرة لزيادة التعاون الاقتصادى مع دول آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، إن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى للهند ثم أذربيجان ثم أرمينيا جاءت فى توقيت هام للغاية، وتحرك مختلف للدولة المصرية، فالهند عملاق اقتصادى، وضمن أقوى عشر اقتصادات فى العالم حاليا، ومن ثم فإن تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى معها سيكون له مردود إيجابى للغاية على الدولة المصرية.

أضاف الجندى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبذل جهدا كبيرا فى ملف العلاقات الخارجية، كما يسعى بشكل كبير لتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، وهو أمر ينبغى أن تسير عليه الحكومة بالكامل لتحقيق طفرة فى قطاع الاقتصاد، وزيادة ضخ رؤوس الأموال الأجنبية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تنوع فى العلاقات المصرية على المستوى الدولى، حيث تسعى الدولة المصرية لإقامة علاقات متوازنة مع الدولة الآسيوية بالتوازى مع دول أوروبا وأمريكا، مضيفا أن التحرك على هذا النحو لا يعيد مصر لريادتها ودورها على المستوى الدولى فحسب بل يعزز من التعاون الاقتصادى، وزيادة التبادل التجارى مع مختلف دول العالم، واصفا الزيارة الأخيرة لرئيس بالناجحة على المستويين السياسى والاقتصادى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى على مدار اليومين الماضيين زيارة للهند ثم أذربيجان وأعقبها زيارة لأرمينيا.