شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء مصطفى: نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قدموا 190 أداة رقابية فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد أمين سر تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، إن دور مجلس الشيوخ هو بيت خبرة، وكل الزملاء فى التنسيقية لديهم ملفات غاية فى الأهمية والثراء، وهم متخصصون، وهذه مساحة كبيرة جدا لكي تستطيع التنوع، سواء في طلبات مناقشة عامة أو اقتراحات برغبة وتقديم دراسات تستطيع حل مشاكل المواطنين.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وأضاف مصطفي، أنه تم تقديم 190 أداة رقابية فى 2022، وأبرزهم عدد 3 طلبات مؤثرين جدا وهم استيضاح لسياسة الحكومة في ما يخص الجمعيات الأهلية ودعم المبتكرين ورواد الأعمال والجهاز الإداري للدولة وكفاءته.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.