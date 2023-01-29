شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للثقافة: لدينا مشكلة كبيرة فى اللغة العربية بالمدارس الخاصة والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الجهود التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الماضية بشأن الوعي الثقافي، مشيرا إلي أن وزارة الثقافة تعمل على محور العدالة الثقافية، والذي تعتبره بمثابة هدف استراتيجي.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن "الخطة الاستراتيجية القومية لحماية الهوية الثقافية المصرية".

وشدد "عزمي" على أهمية تشكيل مجموعة ثقافية تكون قادرة علي إلزام المؤسسات بتوصيات التي تصدر من لجان المجلس الأعلى للثقافة.

وقال: "نحن لدينا مشكلة كبيرة فى اللغة العربية داخل المدارس الخاصة والدارس الدولية، والتعامل اليومي بالإنجليزي أذ يقدر بالآلاف من التلاميذ لا يتكلمون باللغة العربية"، مضيفا: "لسنا ضد تعلم اللغات الأجنبية"، مشيرا إلي أن هذا الأمر متعلق بالهوية المصرية، وعندما لا يسمع التلاميذ لغة عربية أو يقرأون لغة عربية فهذا يؤثر علي الهوية المصرية.

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين إن الأمر يخالف القانون المصري.

ودعا هشام عزمي أن يكون هناك واقفة من جانب وزارة التعليم، كما شدد على أهمية دور الإعلام، مضيفا: "عندما تم إنتاج فيلم الممر أحدث حالة كبيرة لدي المواطنين".