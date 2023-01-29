شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بتوفير أجهزة طبية وإنشاء مستشفيات فى بعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إنهاء الرسومات الخاصة بمستشفى فارسكور المركزي - محافظة دمياط، وإنهاء إجراءات الطرح والترسية لمستشفى فارسكور المركزي – محافظة دمياط، وتخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى كفر سعد – محافظة دمياط، وتطوير مستشفى ميت أبو غالب بمركز كفر سعد.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبين محمود نجيب مشعل، وهناء فاروق، بشأن عدم توريد جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الزرقا المركزي - محافظة دمياط.

واستعرض النائب محمود مشعل، طلبات الإحاطة المقدمة منه بشأن إنشاء معهد علاج أورام نموذجي متكامل وإعادة تخصيص قطعة الأرض بالمنطقة المركزية (ج) بمدينة دمياط الجديدة لنفع عام لصالح أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومعهد أورام دمياط، وتوفير بعض الأجهزة للمستشفى التخصصي بدمياط، وتوفير بعض الأجهزة لمستشفى الرمد، وسبب غلق الوحدة الصحية بقرية الحوراني مركز فارسكور - محافظة دمياط.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبين: محمود نجيب مشعل، وعلي أحمد العساس، بشأن تضرر أهالي قرية الحوراني التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط من عدم تنفيذ القرار الهندسي رقم (76) لسنة 2020 الخاص بإزالة جميع المباني بالوحدة الصحية بالحوراني.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتوفير جهاز رسم عصب ورسم عضلات ورسم شبكية، على الأقل جهاز واحد في المستشفيات الحكومية غير الجامعية، كما أوصت بإنهاء إجراءات إنشاء بعض المستشفيات في المناطق التي تحتاج لمستشفي لتوفير الخدمة الصحية.