شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" توصى بتوفير مقر رئيسى لهيئة سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة، النائب محمد سعد عوض الله، بضرورة توفير مقر رئيسي لهيئة سلامة الغذاء يتسع لعدد العاملين المطلوب ويليق بمصر أمام الجهات الدولية المناظرة، كما أوصت بتوفير الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة لممارسة كامل اختصاصاتها المقرر بالقانون في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته عبدالحافظ أبو زيد، بشأن ضعف الموارد المالية المتاحة للهيئة القومية لسلامة الغذاء لأداء دورها في الرقابة على تداول الأغذية، وعدم وجود مقر دائم للهيئة في القاهرة ومقرات أخرى بالمحافظات.

وطالب شحاته أبو زيد مقدم طلب الاحاطة بمقر خاص لهيئة سلامة الغذاء، قائلا: غير مقبول ترك الأمر بهذه الصورة لأنه أمر يعبر عن وجهة مصر أمام العالم، طالبا بسرعة الإجراءات .

وانفعل أبو زيد أثناء الاجتماع بسبب تغيب رئيس وحدة الأصول غير المستغلة، مشددا علي ضرورة حضور المسئول المختص.

وقال طارق الهوبي رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء إن دور الهيئة ومكانتها ووجهتها تمثل الدولة المصرية، موضحا أنه لا يجوز أن يكون المقر بشقة ضمن عمارة سكنية، مشيرا إلي أن عدد العاملين حوالي 2000 موظف وبصدد 200 صيدلي في التكليف الجديد.

وأفاد الهوبي أن حوالي 19 ألف مصنع مسجلين بالغرفة وتستهدف سلامة الغذاء كل ما يخص الطعام من محال عامة وعربات متنقلة وغيرها، كاشفا عن تجهيز أكبر منتدي للغذاء في بداية شهر يونيو المقبل.

وأفادت ممثلة الحكومة عن وحدة الأصول الغير مستغلة بوزارة التخطيط أن الوحدة وفرت مقر، ولكنه غير مناسب ولم يفرغ حتي الآن، وننتظر مخاطبة سلامة الغذاء لوحدة الأصول الغير مستغلة لتوفير مقر رئيسي ومناسب.