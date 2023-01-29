شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: السياحة العمود الفقرى للتنمية..وقانون الغرف السياحية مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية، نظرا لأهميته، وقالت إنه يتعلق بقطاع السياحة العمود الفقرى فى خطة التنمية المستدامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وتابعت "محروس": "هذا المشروع بقانون هام جدا لمعالجة القصور الذى كان فى القانون القديم منذ 1968 بشأن إنشاء الغرف السياحية، ونحن بصدد الحديث عن تعديل لهذا الجزء التشريعي الهام لمعاونة الحكومة على وضع خطة سياحية لاستغلال المعالم السياحية والأثرية، مثل الكنز الفريد مسار العائلة المقدسة الذى يعد كنز من كنوز الدولة المصرية".

وقالت "محروس": "مصر لديها إمكانيات كبيرة جدا فى قطاع السياحة والآثار والسياحة الدينية والعلاجية والبيئية وغيرها، يمكن أن تجعل مصر فى مصاف الدول الرائدة سياحيا على مستوى العالم، وفى ظل هذا التوغل التشريعي لمعالجة القصور القديم وهذا التشريع الحديث هناك توصيات بوجود فريق مختص لتطوير ودعم وتنشيط كل نوع من أنواع السياحة فى مصر علاجية أو بيئية أو دينية أو عغيرها، نقف على تطوير كل نوع على حدا، وتقديم خطة واضحة لاستثمار واستغلال المعالم والمقومات السياحية".

وأكدت نائبة التنسيقية على أهمية العمل على قياس الأثر التشريعي للقانون القديم للغرف السياحية لتفادي أخطاء الماضي، معلنة موافقتها على مشروع القانون.