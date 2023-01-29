شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة لمجلس النواب تناقش تنظيم الأدوات الرقابية لضمان فاعليتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة العامة لمناقشة بعض الموضوعات الداخلية، والتي تتعلق بإدارة بعض شئون المجلس وجلساته العامة؛ وذلك إعمالاً لحكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وفى بداية الاجتماع رحب المستشار الدكتور رئيس المجلس بأعضاء اللجنة العامة، ثم دارت المناقشة لتثني على الجهود الكبيرة التي يقوم بها أعضاء المجلس للقيام بدورهم الدستوري في التعبير عن جموع الشعب المصري سواء في الجانب التشريعي أو الجانب الرقابي للمجلس.

وتطرقت المناقشة إلى أهمية تنظيم تناول الأدوات الرقابية في المجلس بما يضمن الفاعلية أكثر بين الأعضاء والوزراء الذين يحضرون إلى المجلس للمناقشة والرد على الطلبات المقدمة إليهم، وقدمت في هذا الشأن عدة مقترحات من أعضاء اللجنة العامة والتي ستكون موضوع دراسة، ليتم إعمال ما يتوافق منها مع أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

كما أكدت المناقشة على الوعي الكبير الذي يتمتع به النواب أثناء حديثهم سواء في اللجان أو في الجلسة العامة للمجلس.. الأمر الذي يعكس حرص الجميع على الحفاظ على الدولة المصرية ومصالحها الخارجية وأمنها القومي.

كما أشاد الجميع بالدور الفاعل لمجلس النواب المصري في مجال الدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركاته في أعمال المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية ومختلف الفعاليات مع برلمانات الدول الصديقة.. التي ترسل وفودها إلى المجلس، أو تستقبل وفود المجلس الموقر.. الأمر الذي أشادت به كافة الأطراف البرلمانية المتفاعلة مع مجلس النواب

يذكر أن اللجنة العامة تتكون برئاسة رئيس المجلس من وكيلى المجلس و رؤساء اللجان العامة ورؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى خمسة أعضاء تم اختيارهم من مكتب المجلس وهم دكتور جمال السعيد (مستقل)، والنائبة ألفت كامل (مصر الحديثة)، والنائب محمد إسماعيل (مستقل)، والنائبة صبورة السيد والنائب محمد سليم (مستقبل وطن).