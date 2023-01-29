شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية تنظم رحلة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية برئاسة المهندس حازم الجندى، رحلة للمشاركة فى فعاليات معرض القاهرة الدولى المنعقد حاليا، وذلك فى إطار عملية الوعى والتنوير، حيث تعد قضية الوعى واحدة من أهم القضايا التى توليها الدولة المصرية أهمية خاصة خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، إن المشاركة فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب أحد أهم الوسائل لزيادة وعى الشباب والعمل على تثقيفهم فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان وتشكيل شخصية المواطن المصرى بما يسمح له بالمشاركة بفاعلية فى رسم مستقبل بلاده.

أضاف الجندى، أن اللجنة تحرص دائما على تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية المتنوعة على أن يتم تنظيم المزيد منها خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن زيادة الوعى أمر ضروريا للغاية ويمس الأمن القومى المصرى فبالمعرفة والعلم نستطيع المضى قدما نحو بناء مستقبل أفضل لأبنائنا.

وأعلن الجندى، أن لجنة الوفد بمحافظة الغربية ستنظم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية ضمن خطتها للفترة المقبلة داعيا كافة أعضاء اللجنة وشباب محافظة الغربية للمشاركة فى هذه الأنشطة بفعالية بهدف زيادة الوعى وتنمية العلم والمعرفة لديهم.