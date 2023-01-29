البديوي أمينا لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الأربعاء المقبل

أعلن مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، تعيين جاسم البديوي سفير الكويت في واشنطن أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي، اعتبارا من الأربعاء المقبل، خلفا للأمين العام الحالي الدكتور نايف الحجرف الذي تنتهي فترته في 31 يناير. ورحب الدكتور الحجرف، بالأمين العام المعين للمجلس جاسم البديوي، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه، لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.



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