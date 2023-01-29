إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بسبب "خرق خطير" يتعلق بملفه الضريبي



أقال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ناظم الزهاوي، رئيس حزب المحافظين الحكم بعد تحقيق أجرى في ملفه الضريبي.



وقال سوناك، في خطاب الإقالة، إن التحقيق أثبت ارتكاب الزهاوي "خرقا خطيرا" لمدونة السلوك الوزاري.



وأسس الزهاوي موقع يوغوف عام 2000، وهو الموقع الذي تحول إلى شركة حكومية في 2005. كما كان مديرا للشركة المشغلة لموقع التصويت حتى 2010 في الوقت الذي انتخب فيها عضوا في مجلس العموم.



وفي تعديل شهدته حكومة تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، دخل الزهاوي التشكيل الجديد كوزير للطفل.



وفي عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، تولى الزهاوي وزارة الأعمال في 2020، ثم عُهد إليه برئاسة برنامج لقاح كوفيد19.



وفي الخامس من يوليو/ تموز 2022، تولى الزهاوي حقيبة المالية، بعد استقالة سوناك من هذا المنصب. ثم دخل في تسوية ضريبية بملايين الجنيهات مع إدارة الضرائب. وألزمته الإدارة بدفع غرامة.



وفي 25 أكتوبر/ تشرين الثاني، عُين الزهاوي في منصب رئيس حزب المحافظين، وهو منصب يجعله عضوا في مجلس الوزراء.



ولم يتضح بعد مدى علم رئيس الوزراء البريطاني بالمشكلات الضريبية للزهاوي، الذي وصف هذه المشكلات فيما بعد بأنها كانت خطأ "ناتج عن إهمال، لا عن عمد".



(بي بي سي)

