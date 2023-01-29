شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقات نارية من جماهير ليفربول عن أداء محمد صلاح عقب الهزيمة أمام برايتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قامت جماهير ليفربول، بالتعليق على أداء لاعب الفريق محمد صلاح، عقب الهزيمة أمام برايتون، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام نظيره برايتون، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشرت جماهير ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": محمد صلاح كان فظيعًا طوال الموسم.

وتابع مشجع آخر: محمد صلاح القديم كان سيسجل هذه الكرة.

وأردف مشجع: محمد صلاح عديم الفائدة الآن.

وأضاف آحد جماهير ليفربول: ما زال أفضل جناح أيمن في العالم.

وكتب مشجع غاضبًا: إذا كنت قد بدأت فقط في مشاهدة ليفربول أو كنت قد تعرفت على كرة القدم الإنجليزية في نوفمبر الماضي فقط، فمنالمحتمل جدًا أنك لن تعرف من هو محمد صلاح، تراجع مستواه الآن بنفس طريقة تراجع مستوى هازارد.

وواصل مشجع: كرة القدم رائعة، فاز محمد صلاح بعدد كبير من الألقاب، وسجل 200 هدف، ووقع عقدًا بقيمة 350 ألف جنيه إسترلينيفي الأسبوع، وتفوق عليه تمامًا جناح ياباني في برايتون لم يعرفه أحد منذ 4 أشهر.

وأتم مشجع: إنها حقيقة عرفناها بالفعل، شاهد ليفربول ينهار ويتحول إلى رماد، يبدو أن صلاح بالنسبة لي لا يهتم على الإطلاق، في كل مباراة تحصل على نفس النتائج، ليفربول انتهى تماما.