شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة من برايتون..تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره نادي برايتون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

برايتون يفوز على ليفربول

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون أن يحقق فوز على نظيره نادي ليفربول بهدفين مقابل لا شيء في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة أمام نظيره نادي ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول القادمة



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ونادي ولفرهامبتون يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونادي ولفرهامبتون على قنوات بين سبورتس.

ويحتل فريق الكرة بنادي ليفربول الإنجليزي المركز المركز التاسع برصيد 29 نقطة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.