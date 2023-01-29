انت الان تتابع خبر 9 منها حُسمت.. البرلمان يؤجل جلسة الغد لاستكمال انتخابات رئاسات اللجان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الجلسة المقررة يوم غد ستؤجل إلى إشعار آخر؛ من أجل أن يتم استكمال انتخابات رئاسات اللجان النيابية".

وفي وقت سابق من اليوم جرى انتخاب رؤساء 9 لجان نيابية، إذ جرى اختيار النائب عباس الزاملي رئيساً للجنة الأمن والدفاع، على أن يكون كريم أبو سودة نائباً أول، وصكبان يوسف نائباً ثاني.



كما تم انتخاب زياد الجنابي رئيساً للجنة النزاهة، على أن تكون عالية نصيف نائباً أول، وكريم شكور نائباً ثاني.

واختارت اللجنة القانونية ريبوار هادي رئيساً لها، ومرتضى الساعدي نائباً أول، وعبد الكريم عبطان نائباً ثاني.

واختير حسنين الخفاجي رئيساً للجنة الاستثمار والتنمية، والنائب الأول له سوزان منصور، أما النائب الثاني حسين السعبري.

كما جرى انتخاب عطوان العطواني رئيساً للجنة المالية النيابية، وأحمد مظهر نائباً أول، وإخلاص الدليمي نائباً ثاني.



وانتخبت لجنة التخطيط الاستراتيجي ليلى مهدي التميمي رئيساً لها، وغاندي عبد الكريم الكسنزاني نائباً أول، ومحمد البلداوي نائباً ثاني.

لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية انتخبت هيبت الحلبوسي رئيساً لها، والنائب نهرو محمد قادر نائباً أول، وعدنان الجابري نائباً ثاني.

أما لجنة النقل، فقد انتخبت زهرة البجاري رئيساً لها، وأكرم العساف نائباً أول، وإبراهيم ميراني نائباً ثاني.

وانتخبت لجنة الزراعة فالح الخزعلي رئيساً لها، والنائب الأول زوزان علي، والنائب الثاني حسين علي مردان.