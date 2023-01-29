انت الان تتابع خبر "هجوم أصفهان".. تحديد من يقف وراء المسيّرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة: "إسرائيل نفذت هجوما خفيا بطائرات مسيرة على منشأة دفاعية إيرانية، في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة وإسرائيل عن إمكانيات جديدة لكبح طموحات طهران النووية والعسكرية".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مصادر استخباراتية غربية، أن غارة المسيّرات ضد إيران كانت ناجحة.



وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط هجوم بطائرات بدون طيار على إحدى منشأتها للصناعات الدفاعية لم يسفر عن سقوط ضحايا واقتصرت الأضرار على سقف إحدى الورش الصناعية.