برايتون يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي

تغلب نادي برايتون الانجليزي نظيره ليفربول بنتيجة (2-1) مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر، ضمن لقاءات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن فشل كلاهما في التسجيل خلال النصف الأول من المباراة. وفي الدقيقة ٣١ أحرز هارفي إيليوت هدف التقدم لفريق ليفربول في مرمى برايتون. وتعادل فريق برايتون عن طريق لويس دانك في الدقيقة ٣٩. وقبل نهاية المباراة أحرز فريق برايتون هدف الفوز في الدقيقة ٩٢ عن طريق كاورو ميتوما.

