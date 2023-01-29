شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يفوز بهدفين ويزيد جراح ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منذ لحظات مباراة ليفربول أمام نظيره برايتون، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوز برايتون بهدفين مقابل هدف.

حيث بدأ الشوط الأول، بهدوء نسبي من كلا الفريقين، ثم بدأ ليفربول في الضغط، ونجح إليوت من إحراز الهدف الأول لصفوف ليفربول عقبتمريرة من محمد صلاح، بالدقيقة 30 من وقت اللقاء، ولكن نجح دانك من إحراز هدف التعادل لبرايتون، بالدقيقة 39 من وقت المباراة،لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، حاول ليفربول الضغط من أجل إحراز هدف التقدم، ولكن النتيجة استمرت تعادل بين الفريقين، حتى نجح ميتوما منإحراز الهدف الثاني لبرايتون، بالدقيقة 92، لينجح برايتون من الفوز بهدفين مقابل هدف، ويتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الاتحادالإنجليزي.