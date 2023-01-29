شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كلوب قبل مواجهة برايتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق عن مواجهة برايتون، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه الآن، ليفربول لمواجهة نظيره برايتون، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يُذكر إنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم إعادتها في وقت لاحق، على ملعب "أنفيلد"، بسبب لائحة البطولة.

وتحدث كلوب لوسائل الإعلام: الآن نحن في مكان أفضل مما كنا عليه الأسبوعين الماضيين، ولكن علينا إظهار ذلك التطور.

وتابع: ما حدث أمام برايتون في المباراة الماضية، لا يمكن أن يحدث مرة أخرى اليوم، علينا أن نواصل السير في الاتجاه الصحيح، معاستمرار الثلاثي الهجومي كما هو للمرة الثانية على التوالي.

وأكمل: نحن بحاجة إلى الاستقرار، منافسة كأس الاتحاد كبيرة، كانت الأجواء رائعة في ويمبلي بمباراة النهائي في الموسم الماضي، ونريدالعودة إلى هناك مرة أخرى.

وأتم عن بايشيتش ومشاركته أساسيًا: إنه في حالة جيدة، لعب بشكل جيد في آخر مباراتين، لذلك كان عليّ أن أعطيه الفرصة ويقدم كل مالديه.