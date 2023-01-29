شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي ينتظر صلاح اليوم أمام برايتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، مواجهة نارية بعد قليل أمام نظيره برايتون ضمن منافسات الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

رقم قياسي جديد ينتظر النجم المصري محمد صلاح

وسيكون النجم المصري محمد صلاح على موعد لتحقيق رقم قياسي جديد، وذلك في حال تسجيله اليوم في مرمى برايتون.



ويعد صلاح أكثر لاعب في تاريخ الريدز سجل أهدافًا في مرمى برايتون برصيد 6 أهداف، متساويًا مع الأسطورة كيني دالغليش.



وفي حال سجل المصري اليوم ضد برايتون، فسوف يصبح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف في شباك برايتون متخطيًا دالغليش.

يسعى ليفربول رفقة مديره الفني يورجن كلوب لمصالحة الجماهير ببعض النتائج الإيجابية بعد تعثرات ليفربول الكثيرة خلال الفترة الماضية وابتعاد الفريق بشدة عن المنافسة بقوة هذا الموسم على المراكز المتقدمة بمسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن جانبه، أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيل الريدز لمباراة الليلة وجاء كالآتي:

تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى:أليسون بيكر

الدفاع: أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - جوميز - روبرتسون

الوسط: باجيتش - تياجو - كيتا

الهجوم: إليوت - جاكبو - صلاح

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، فيحتل ليفربول المركز التاسع في جدول الترتيب العام برصيد 29 نقطة من 8 انتصارات و5 تعادلات و6 خسائر.