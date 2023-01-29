شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره برايتون، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، ليفربول لمواجهة نظيره برايتون،

ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يُذكر إنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم إعادتها في وقت لاحق، على ملعب "أنفيلد"، بسبب لائحة البطولة.

وستنطلق مباراة ليفربول أمام نظيره برايتون، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد المحترف المصري محمد صلاح، بشكل أساسي.

تشكيل ليفربول لمواجهة نظيره برايتون في كأس الاتحاد

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة نظيره برايتون، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، جو جوميز، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ستيفان بايتيتش، تياجو ألكانتارا، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، هارفي إليوت، كودي جاكبو.