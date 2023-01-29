انت الان تتابع خبر المجتمعية تحبط سبع محاولات ابتزاز الكتروني في أربع محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "مفارزها في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية احبطت (٧) محاولات ابتزاز لفتيات في (٤) محافظات خلال ٧٣ ساعة".

وأضافت: "تمكنت مفارز المجتمعية وبعمليات منفصلة من إيقاف (٤) حالات ابتزاز في كربلاء وحالة واحدة في كل من بغداد وكركوك والنجف، واتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة، كما قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

