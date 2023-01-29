انت الان تتابع خبر القضاء يصدر امر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءاً على الشكوى المقدمة من قبل المحكمة الاتحادية العليا ضد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله احمد ، وذلك بسبب مَسَاسِهِ بإستقلال السلطة القضائية ، وتدخله في عمل المحكمة الاتحادية العليا وتجاوزه عليها وانتهاك حرمة قراراتها خلافاً للدستور والقانون بعد ان اصدرت قرارها الاخير بالعدد(170 / اتحادية /2022) في 25 /1 /2023 ".وأضاف: "لذا اصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة امر الاستقدام المذكور اعلاه وفق المادة (229) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 المعدل ".