السومرية تفتح ملف ارسال الأموال الى كردستان مع رئيس المحكمة الاتحادية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال القاضي عبود في مقابلة مع وكالة الخليج 365، ان "المحكمة الاتحادية العليا تمثل واجهة القضاء الدستوري في العراق خارجيا وداخليا وفي ما يخص ما تم الاعتماد عليه في قرارها المرقم (170/ اتحادية /22) في 25/ 1/ 2023، اعتمدت على مواد دستورية وقانونية، أما فيما يخص اعتمدها على مخالفة القرارات التي حكمت بعدم صحتها كون ان المادة 80 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت وفقا ما جاء في البند ثالثاً منها (ان مجلس الوزراء يمارس الصلاحيات المحددة له بموجب الدستور والتي من ضمنها أصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين) وبالتالي فأن أي نظام اوتعليمات أوقرار مخالف للقانون يفقد شرعيته الدستورية".

وأضاف، "استنادا الى احكام المادة 93 من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص في الفصل في القضايا الناشئ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة على السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذو الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى هذه المحكمة وعلى ضوء ذلك فان المحكمة الاتحادية نظرت تلك الدعوى على ضوء الاختصاص المذكور".

وتابع، "ولكون ان ماورد في قرارات مجلس الوزراء محل الدعوى مخالفة لأحكام المادة 17 على اولاً على ب من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 والتي اوجبت بانه لا يجوز استخدام حساب السلف للصرف على أي غرض من الأغراض ما لم يتوفر التخصيص اللازم في الموازنة ما يغطي الصرف المذكور".