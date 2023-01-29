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برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبلي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445917-638105874295798437.jpg

2023-01-29 | 12:07

برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبلي

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الخليج 365 – رياضة

أصدر نادي برشلونة بيانا، كشف فيه طبيعة الإصابة التي تعرض لها جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي في مباراة جيرونا أمس السبت لحساب المرحلة الـ19 من لكرة القدم.


وسقط ديمبلي على أرض الملعب دون تدخل من أحد، في الدقيقة 25، ولم يتمكن من إكمال المباراة ليدخل بيدري بدلا منه.

وذكر برشلونة في بيان مقتضب عبر "تويتر": "أظهرت الفحوصات التي أجريت مساء أمس السبت للاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي، إصابته في المستقيم الأمامي من فخذه الأيسر".


وأضاف: "سيتحدد موعد عودته، بناء على تطور حالته".

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة برشلونة وجيرونا انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله بيدري الذي دخل بدلا من ديمبلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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