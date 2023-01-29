انت الان تتابع خبر برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبلي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445917-638105874295798437.jpg
الخليج 365 – رياضة
أصدر نادي برشلونة بيانا، كشف فيه طبيعة الإصابة التي تعرض لها جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي في مباراة جيرونا أمس السبت لحساب المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسقط ديمبلي على أرض الملعب دون تدخل من أحد، في الدقيقة 25، ولم يتمكن من إكمال المباراة ليدخل بيدري بدلا منه.
وذكر برشلونة في بيان مقتضب عبر "تويتر": "أظهرت الفحوصات التي أجريت مساء أمس السبت للاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي، إصابته في المستقيم الأمامي من فخذه الأيسر".
وأضاف: "سيتحدد موعد عودته، بناء على تطور حالته".Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-29 | 12:07
1,173 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
أصدر نادي برشلونة بيانا، كشف فيه طبيعة الإصابة التي تعرض لها جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي في مباراة جيرونا أمس السبت لحساب المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسقط ديمبلي على أرض الملعب دون تدخل من أحد، في الدقيقة 25، ولم يتمكن من إكمال المباراة ليدخل بيدري بدلا منه.
وذكر برشلونة في بيان مقتضب عبر "تويتر": "أظهرت الفحوصات التي أجريت مساء أمس السبت للاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي، إصابته في المستقيم الأمامي من فخذه الأيسر".
وأضاف: "سيتحدد موعد عودته، بناء على تطور حالته".
تجدر الإشارة إلى أن مواجهة برشلونة وجيرونا انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله بيدري الذي دخل بدلا من ديمبلي.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا