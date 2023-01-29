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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بيانًا على موقعها الإلكتروني، يفيد بتعيين معالي جاسم محمد البديوي أمينًا عامًا لمجلس التعاون الخليجي.

من هو جاسم البديوي الأمين العام المعيَّن لمجلس التعاون الخليجي؟ ( التفاصيل الكاملة)

ولد البديوي في 22 فبراير 1968م، وحصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد – إنجلترا في عام 1993م، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه - الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1991م.

شغل عدة مناصب دبلوماسية أبرزها: سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية أغسطس خلال الفترة 2022 – 2023م، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى أكتوبر خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي فبراير خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ديسمبر خلال الفترة 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا نوفمبر خلال الفترة 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا نوفمبر خلال الفترة 2013 - 2016.

وانضم البديوي لوزارة الخارجية برتبة ملحق دبلوماسي في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت عام 1992م، كما شارك في عدة مشاركات دولية منها:

العضوية في وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة السادسة والعشرون للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مدينة بروكسل فبراير عام 2022م. ورئيس وفد دولة الكويت في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين حول الوضع الإنساني في اليمن الذي نظمه الاتحاد الأوروبي يونيو عام 2021م، ترأس وفد دولة الكويت في المؤتمر الدولي للمانحين حول البانيا الذي نظمه الاتحاد الأوروبي وفي اجتماع كبار المسؤولين حول الوضع الإنساني في اليمن الذي نظمه الاتحاد الأوروبي فبراير عام 2020م، وفي الاجتماع الثاني للمراجعة السنوية لأعمال مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون (ICI) الذي نظمه حلف الناتو نوفمبر عام 2019م.

وترأس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي الكويتي (Kuwait Vision 2035) – بروكسل فبراير عام 2018م، وفي الاجتماع الطارئ للجنة الاتصال الخاصة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، وفي المجموعة الاستشارية للسياسات بين أعضاء مبادرة إسطنبول (ICI) والدول الحلفاء في الناتو الذي نظمه حلف الناتو – الكويت يناير عام 2018م عام.

شارك البديوي في المؤتمر الـ 12 لجمهورية كوريا والأمم المتحدة المشترك حول قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار نوفمبر عام 2013م، وكان عضوًا في فريق دولة الكويت للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة خلال الفترة 2003 – 2008م، وعضوًا في وفد دولة الكويت للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة 1997 – 2000م، وعضوًا في وفد دولة الكويت لدى منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة خلال 1997-1999م، ولقمة حركة عدم الانحياز عام 1992.

حاز معالي جاسم محمد البديوي عدة جوائز منها، جائزة التميز لعام 2014 من الجمعية الآسيوية مركز كوريا في عام 2015م، وجائزة أفضل سفير من البرلمان الكوري في عام 2014.