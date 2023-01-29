شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بخطة للتسويق.. نواب: قانون الغرف السياحية سيزيل العقبات أمام المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بوضع خطة واضحة للتسويق والترويج للسياحة المصرية وما تمتلكه مصر من مقومات وكنوز سياحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وقالت النائبة آيات الحداد: "نمتلك ثلث أثار العالم ومع ذلك نفتقد ذكاء التسويق، وهناك دول ليس لديها معالم سياحية وآثار مثل مصر ولكنها تنجح فى التسويق، ومصر فيها معالم سياحية وآثارية رائعة والناس لا تعرف عنها شيئا نظرا لعدم التسويق لها".

وطالبت بأن تكون هناك خطة واضحة للترويج والتسويق للسياحة المصرية، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون لأهميته.

وأكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته باسم الحزب على مشروع القانون، خاصة أن القانون القديم للغرف السياحية عفى عليه الزمن ولا يصلح للوقت الحالي، وهو فرصة لتطوير الغرف السياحية وتنشيط السياحة.

وأشار إلى أن وزير السياحة والآثار قال إن الحكومة تستهدف خلال 3 سنوات الوصول إلى 30 مليون سائح، وهو رقم كبير جدا وحتى لو مدة 5 سنوات صعب يتحقق هذا الرقم، ولابد أن تكون هناك خطة تتناسب مع الواقع، مشددا على أن ملف السياحة يحتاج للاهتمام بالتخطيط والتسويق.

وقالت النائبة جيهان بيومي، إن قطاع السياحة بدأ يثمر بعض النجاحات فى ظل تصاعد وتنامي إيراداته فى الفترة الأخيرة عما كان سابقا، مؤكدة على أهمية وجود آلية للتنسيق من خلال وزارة السياحة مع وزارة الشباب، بحيث يتم مراعاة وجود أماكن إقامة مثل بيوت الشباب وغيرها يقيم فيها السائحين الشباب، وطالبت بأن يكون هناك خط طيران إلى سيوة ليذهب إليها السائحين للاستشفاء.

وتحدث النائب سيد قاسم: "لاشك أن قانون اتحاد الغرف السياحية هو أحد التشريعات المهمة لدعم السياحة، وبالتالي سيكون داعم للاقتصاد، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

وفى كلمتها، قالت النائبة مرفت عبد العظيم: "دعم مقدمي الخدمة فى أى قطاع يؤثر إيجابيا على أدائها ومردودهم فى تقديم الخدمة، وأوافق على هذا القانون من حيث المبدأ لما له من مردود على القطاع السياحي، وأنوه بأن عندنا فى محافظة الفيوم زخم سياحي غير مستغل".

وأشار النائب إيهاب رمزي، إلى دعمه لكل ما يكون فى صالح الدولة والنهوض بقطاع السياحة، متابعا: "نسير فى الطريق الصحيح فى قطاع الصحيح، ولابد من الاهتمام بالسياحة الدينية حيث تكاد تكون خارج المنافسة، فلدينا فى مصر معالم دينية موثقة عالميا، فهناك مسار العائلة المقدسة موثق عالميا، ودير سانت كاترين، ومواقع وأماكن أخرى دينية وعلاجية غير مستغلة، وأعتقد أن هذا القانون سوق يزيل كل العقبات والمشكلات أمام المستثمر السياحي، وأوافق على القانون".