"تنسيقية شباب الأحزاب" تدعو الحكومة للتفكير خارج الصندوق لتنشيط السياحة

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القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بالتفكير خارج الصندوق لتنشيط السياحة في مصر، والعودة بها إلي سابق عهدها، باستغلال كافة الملكات الموجودة في مصر، قائلاً : "إننا نتحدث ونتحدث، المرة الأخري ستكون بأدوات أكثر صرامة، لاسيما وأن المؤشرات لا تُبشر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأكد "درويش" أهمية مشروع القانون لقطاع السياحة، والمميزات التي يحققها دعما لهذا القطاع، قائلاً: "يهمنا ونحن نتحدث عن إنشاء الغرف السياحية الحديث عن تنظيم السياحية وانتعاشها، فمن غير منطقي أن نترك كل الملكات الموجودة في مصر، ونقول الظروف والأوضاع".

واستطرد عضو مجلس النواب، قائلاً إنه ليس من المنطقي أن تسبق مصر دول لا تملك واحد من عشرة مما نحظنا به من تاريخ، داعيا الحكومة للتفكير خارج الصندوق لتنشيط السياحة بما يدر دخلا من العملة الصعبة للبلاد، فضلا عن عودة "الحياة الكريمة" لملايين من الأسر التي تعمل ذويها في القطاع، كما كانت بالسابق وقت ازدهار السياحة.

ويأتي مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداً في القانون القائم، حيث إن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.