شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يوافقون على قانون "الغرف السياحية".. ومطالب بفصل وزارة السياحة عن الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت آية فوزى عضو مجلس النواب، إن مصر تمتلك كافة المؤهلات التى تضعها فى مصاف الدول فى السياحة، حيث تمتلك أنواع مختلفة من السياحة آثار وشواطئ وسياحة علاجية وغيرها، إلا أن مصر لم تصل إلى التصنيف الذى يليق بها فى هذا القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

أضافت فوزى، أن قطاع مهم وحيوى واستراتيجي كالسياحة كان كفيلا أن يحسن من الأوضاع الاقتصادية ويكون مصدر لجذب العملة الصعبة، موضحة أن مشروع القانون يعزز ويدعم ويضيف صلاحيات أفضل للغرف السياحية معلنة موافقتها على مشروع القانون.

فيما أكد النائب طلبة النحال أن مصر تحتاج إلى العملة الصعبة أشد الاحتياج، وقطاع السياحة هام وحيوى فى هذا الصدد، مطالبا بأن وزارة السياحة يجب أن تقسم إلى قطاعات ويكون لها أهمية بدلا من دمجها مع وزارة أخرى.

وأضاف النحال: السائح حينما يأتى إلى مصر يجب أن يشعر بقيمة المكان وتاريخ مصر.

وأكد النائب محمود الشامى أن مشروع قانون الغرف السياحية جيد، موضحا أن يتم فصل وزارة السياحة عن وزارة الآثار فى التغيير الوزارى الذى نرتقبه، ونتمنى أن يكون هناك اختصاصات لكل قطاع فى وزارة السياحة.

كما طالب أن الاتحاد العام للغرف السياحية بأن ينضم لاتحاد الصناعات المصرية لأن السياحة صناعة هامة، ويجب أن نوليها أولوية خاصة.

وقالت سكينة سلامة عضو مجلس النواب، إننا نأمل فى الجمهورية الجديد توحيد الجهود ودفع عجلة التنمية، موضحة أن إنشاء قانون للغرف السياحية يعد خطوة هامة لعمل هيكلة كاملة ومنظمة فى هذا القطاع، ويساعد فى أن يدر العملة الصعبة لمصر ونحن فى أشد الحاجة إليها.

وقال النائب سليمان العطيفى، إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن السياحة تشغل قطاع كبير من المواطنين، ومن ثم يجب أن نوفر للسائح كل ما يحتاجه فى مصر، كما طالب بضرورة عقد اجتماعات بين وزير السياحة ورجال الأعمال ويتم وضع خطة لتطوير السياحة فى مصر.

بدوره قال حسام أبو زيد عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد مكان فى مصر لا يوجد فيه آثار، ومن ثم يجب النهوض بالقطاع، والترويج للسياحة فى مصر، بما تمتلكه من مقومات وآثار، لافتا إلى أن ينبغى تطوير قطاع السياحة فى مصر.

وقالت أمانى الشعولى عضو مجلس النواب، أن قطاع السياحة هو الركيزة الأساسية والداعم القوى للدخل القومى، لافتة إلى أن الرئيس دعم قطاع السياحة بكل ما أوتى من قوة، وينبغى أن تسير الوزارة على نفس النهج.

ولفتت إلى أن المستثمر فى هذا القطاع يحتاج إلى وزير يسمع مشكلاته ويحلها، وبالتالى وجود القانون بشكله الجديد يساعد فى حل مشاكل القطاع، كما طالبت بضرورة العمل على تنشيط قطاع السياحة فى ظل وجود دول منافسة فى هذا المجال، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.