شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يطالب النواب بالالتزام بالموضوع محل النقاش خلال الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، من الأعضاء عدم طلب الكلمة مرة أخرى فى الجلسة حتى لا يحدث لغط فى ترتيب الكلمات إذا كان العضو طلب الكلمة من قبل وتم تسجيلها، قائلا: "أرجو من يتقدم بطلب الكلمة مسجلة أرجو ألا يطلبها خلال الجلسة وإلا حدث لغط فى ترتيب الكلمات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

أضاف جبالى أنه يجب عدم الخلط بين الحديث من حيث المبدأ، وبين طلبات الإحاطة مطالبا النواب بضرورة التحدث فى الموضوع المطروح.

وتابع: "لكل مقام مقال وغير مسموح بقلب الحديث من حيث المبدأ إلى طلبات إحاطة او أسئلة وأرجو الالتزام بالموضوع المطروح فقط".