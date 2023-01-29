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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد يومين من هجوم القدس وما تلاه من إجراءات حكومية إسرائيلية لمنع تكراره، يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة تشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية.

وزير خارجية أمريكا يبدأ رحلته الرابعة إلى المنطقة (الاهداف)

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه بدأ جولة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن رحلته الرابعة إلى المنطقة بصفته وزير الخارجية تؤكد الالتزام بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب.

وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية أن جولته تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، والأمن الإقليمي والعالمي.

تأتي جولة الدبلوماسي الأمريكي، في الوقت الذي تجتاح فيه دوامة العنف المميت منطقة الشرق الأوسط، والتي طغت على أي خطط للتركيز على الديمقراطية مع وجود استعدادات لرد غير محدود على الهجمات الفلسطينية تعهدت بها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة.



وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن بلينكن سيصبح أعلى مسؤول أمريكي يلتقي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء المتكرر بنيامين نتنياهو والذاخرة بالقوميين اليمينيين المتطرفين.



وبعد شهر من توليه المنصب، أعلنت إدارة نتنياهو عن سياسات عديدة يقول الكثير من الإسرائيليين إنها ستقوض ديمقراطية إسرائيل والحقوق المدنية، ما آثار قلق المسؤولين الأمريكيين.

وكان الوفد بقيادة بلينكن يأمل في استغلال يومين من الاجتماعات في القدس للضغط على نتنياهو وأعضاء حكومته الآخرين بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك التطبيع أو الاعتراف بإسرائيل في المنطقة، والحقوق والحريات للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين، وأهمية إقامة دولة فلسطينية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في إفادة صحفية قبيل الجولة، إن "التطبيع وتعزيزه وتعميقه، سيكون على جدول الأعمال" وكذلك التزام إدارة بايدن "غير المحدود بحل الدولتين الذي يجري التفاوض بشأنه".

لكن هذه القضايا ستحتل حاليا المرتبة الثانية في مهمة بلينكن الملحة بشدة للحث على التهدئة في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها القدس والضفة الغربية في الأيام القليلة الماضية، والتي كانت من أكثرها دموية منذ سنوات.