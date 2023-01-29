شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد 25 طلب مناقشة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 25 طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1- طلب مقدم من النائب عبد المنعم إمام و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع لائحة مالية موحدة لتوصيل المياه والصرف الصحى.

2- طلب مقدم من النائبة مرثا محروس و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.

3- طلب مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع فى مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.

4- طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أعداد مكاتب التوثيق والشهر العقارى وتطويرها وخاصة بمركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة.

5- طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضم العاملين بالخارج للشمول المالى وتحقيق امتيازات جمركية لهم.

6- طلب مقدم من النائب عمرو درويش و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الشباب من مخاطر الألعاب الإلكترونية.

7- طلب مقدم من النائب أحمد حمدى خطاب و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ربط البحث العلمى بالإنتاج.

8- طلب مقدم من النائب أحمد حمدى خطاب و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتشجيع البحث العلمى.

9- طلب مقدم من النائب عماد خليل و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

10- طلب مقدم من النائب عماد خليل و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التحول الرقمى وحوكمة الخدمات الحكومية.

11- طلب مقدم من النائب عماد خليل و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة التوظيف وتوفير فرص عمل للخريجين.

12- طلب مقدم من النائبة أمانى الشعولى وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمار فى القطاع السياحى وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

13- طلب مناقشة من النائب عبد المنعم إمام و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

14- طلب مناقشة من النائب عبد المنعم إمام و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف.

15- طلب مناقشة من النائب عبد المنعم إمام و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الكهرباء فى ظل الزيادة المرتقبة.

16- طلب مناقشة من النائبة سامية توفيق و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات تشغيل مستودعات البوتاجاز بعد قرار نقلها خارج الكتلة السكنية.

17- طلب مناقشة من النائبة هند رشاد و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.

18- طلب مناقشة من النائبة نجوى خلف و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة بالقانون.

19- طلب مناقشة من النائبة نسرين صلاح عمر و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مراكز التدريب المهنى.

20- طلب مناقشة من النائبة هند رشاد و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، وتفعيل قانون المحال العامة الجديد.

21- طلب مناقشة من النائبة هند رشاد و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة استبدال عدادات الكهرباء القديمة بعدادات كودية مسبوقة الدفع.

22- طلب مناقشة من النائبة شادية خضير الجمل وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الحفاظ على اللغة العربية ونشر استخدامها فى جميع أوجه حياتنا.

23- طلب مناقشة من النائبة هند رشاد وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية

24- طلب مناقشة من النائبة ميرفت عازر وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور نقابة المخترعين والتنسيق بينها وبين أكاديمية البحث العلمى.

25- طلب مناقشة من النائبة سكينة سلامة وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التى تواجه البحث العلمي