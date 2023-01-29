3 قتلى بإطلاق نار في لوس أنجليس

واشنطن: قُتل 3 أشخاص، اليوم (السبت)، وأصيب 4 بجروح، بإطلاق النار داخل منزل فاخر قرب بيفرلي هيلز، أثناء ما وصفته الشرطة «تجمّعاً» في عقار يتم تأجيره لفترات قصيرة.

وسارعت فرق الطوارئ إلى الموقع بمنطقة بيندكت كانيون في لوس أنجليس ليلاً، حيث عُثر على 3 قتلى داخل مركبة كانت متوقفة في الخارج.

ويخضع 4 أشخاص آخرون للعلاج في مستشفى، السبت، بينهم اثنان إصاباتهما خطيرة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع الحادث في أعقاب عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن سقوط 18 قتيلاً في كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» نقلاً عن المحققين، أن الهجوم وقع في «منزل يتم تأجيره لفترات قصيرة».

وأفادت الشرطة بوجود تجمّع من نوع ما في المكان.

وقال بروس بوريهان من قسم شرطة لوس أنجليس للصحافيين: «استخدمنا صفة تجمّع إلى أن نتمكن من مقابلة بعض الأشخاص الذين كانوا هنا لتحديد نوع التجمّع بدقة».

وأضاف: «يتنقل المحققون من منزل لآخر بحثاً عن تسجيلات إضافية التقطتها كاميرات المراقبة، أو أي دليل يمكن أن يساعدنا في تحديد ما حصل وسبب تعرّض هؤلاء الضحايا إلى إطلاق نار».