انت الان تتابع خبر بعد تحقيق ضريبي.. رئيس وزراء بريطانيا يقيل "ناظم الزهاوي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر حكومية بريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني يقيل رئيس حزب المحافظين بعد تحقيق ضريبي. بحسب قناة الجزيرة.

وأضافت المصادر، أن سوناك اقال الوزير ناظم الزهاوي لخرقه القانون الوزاري المتعلق بالضرائب.وكلّف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مستشاره المستقل لشؤون الوزراء بالتحقيق فيما تمّ الكشف عنه من شؤون ضريبية تتعلق بناظم الزهاوي.

وقال سوناك إن هناك "أسئلة تحتاج إلى أجوبة" في هذا القضية.

ويواجه رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا دعوات بالاستقالة، وذلك بعد الكشف عن دفعه غرامة للإدارة المعنية بجمع الضرائب في بريطانيا، والتي تعرف باسم "إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك".

وغُرّم الزهاوي لعدم سداده ضريبة في أثناء شغله منصب وزير المالية، في إطار نزاع يقدّر بملايين الجنيهات الإسترلينية.



ويدفع الزهاوي بأنه كان "واثقاً من تصرّفه بشكل مناسب طوال الوقت".