انت الان تتابع خبر كشف مخالفات وتهرب ضريبي في الأنبار وكركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار تمكَّن، بعد التحرِّي والمُتابعة، من كشف حالات تلاعبٍ في دائرتي الضريبة والتسجيل العقاري في الفلوجة"، مُبيّنةً "ضبط أصل المعاملات والكشوفات التي تمَّ التلاعب بها؛ من أجل التهرُّب من دفع الضريبة التي تُقدَّرُ بأكثر من (200,000,000) مليون دينار".وأضافت إنَّ "الفريق تمكَّن من تأشير التلاعب في كشوفات (9) عقاراتٍ من خلال إضافة فقرة المغروسات والمشيدات عليها من قبل دائرتي الضريبة والتسجيل العقاري في الفلوجة (لجنة تقدير الأراضي)، خلافاً للحقيقة؛ لغرض التهرُّب الضريبي، فضلاً عن قيام التسجيل العقاري بنقل ملكيَّة تلك العقارات إلى إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة دون استحصال مُوافقات الوزارات والجهات ذات العلاقة، كون جنسها زراعياً"، لافتةً إلى أنَّ "جميع الإجراءات تمَّت بشكلٍ غير أصوليٍّ وخلافاً للسياقات الإداريَّة ودون علم مُديري الدوائر المعنيَّة".على صعيدٍ آخر، أكدت الدائرة "قيام ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك بضبط المُهندس المُشرف على تنفيذ مشروع مبنى القاطع البلديّ الخامس لمُديريَّة بلديَّة كركوك؛ جرَّاء تنفيذه المشروع خلافاً للمُواصفات الفنيَّـة المُقرَّرة".

ونوَّهت بـ"تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين المُنفَّذتين؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثانية على قضاة التحقيق المُختصِّين في الأنبار وكركوك؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".