انت الان تتابع خبر "تصاعد مستمر".. إحصائيات عن نسب البطالة في العراق من 2002 إلى نهاية 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشركة في تقرير ترجمته الخليج 365، ان "معدل بطالة الشباب يشير إلى نسبة السكان النشطين اقتصاديًا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا والذين لا يعملون حاليًا ولكنهم يبحثون عن عمل"، مشيرة الى ان "لا يشمل معدل بطالة الشباب الأشخاص غير النشطين اقتصاديًا مثل العاطلين عن العمل لفترات طويلة أو الطلاب المتفرغين".

وأضاف التقرير، انه "في عام 2021، ظل معدل بطالة الشباب في العراق دون تغيير تقريبًا عند حوالي 27.2٪. ومع ذلك، لا يزال عام 2021 يمثل ذروة في معدل بطالة الشباب في العراق".

الاحصائيات ادناه:

أما بالنسبة لمعادلات البطالة في العراق بشكل عام (دون تحديد فئة عمرية) من 2002 الى نهاية 2021 كالاتي:

يذكر ان عدد السكان العراق بلغ في اخر إحصائية تقريبية لوزارة التخطيط نحو 42,248,883 ودخول نحو 16 مليون شاب الى سوق العمل خلال 5 سنوات الأخيرة.

