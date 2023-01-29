انت الان تتابع خبر "جريمة لا أخلاقية".. كوريا الشمالية تنتقد إرسال واشنطن دبابات لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال كوون تشونغ كيون مدير الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن مزاعم واشنطن بأن كوريا الشمالية قدمت أسلحة إلى روسيا هي "شائعة لا أساس لها" لتبرير مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية... بأي ثمن في تجاهل لقلق وانتقادات المجتمع الدولي... هذه جريمة لا أخلاقية تهدف إلى إبقاء الوضع الدولي غير مستقر".

وأضاف أن المزاعم التي لا أساس لها من الصحة بشأن صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا "غير مقبولة واستفزاز خطير لا يمكن السماح به أبدا".

وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد ذكرت أمس أن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ذات النفوذ القوي، نددت بتعهدات الولايات المتحدة بإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، قائلة إن واشنطن "تتجاوز الخط الأحمر" لكسب الهيمنة عن طريق حرب بالوكالة.



وكان البيت الأبيض قال في ديسمبر/ كانون الأول إن كوريا الشمالية زودت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بصواريخ لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.