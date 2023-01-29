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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرت قوات العمليات الخاصة، التابعة للبحرية الكورية الجنوبية والأمريكية "نيفي سيلز" تدريبًا مشتركًا مع البحرية البريطانية، أخيرًا في المياه الكورية الجنوبية، طبقًا لما أعلنه الجيش الأمريكي.

البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية والبريطانية تجري تدريبًا مشتركًا (الاسباب)

وذكرت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في كوريا الجنوبية "إس.أو.سي.كيه.أو.آر" اليوم الأحد، أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية والكورية الجنوبية، أجرت تدريب "التشغيل البيني" مع سفينة الدورية "إتش.إم.إس سبي"، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في مياه كورية جنوبية، لم يتم تحديدها، طبقًا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأضافت القيادة أن اثنتين من السفن المقاتلة المتوسطة طراز "سي.سي.إم"، انضمتا إلى التدريب وأصدرتا صورًا له.

وتابعت القيادة أن القوات الكورية والبريطانية والأمريكية مارست قدراتها المشتركة، خلال هذا الحدث البحري الواقعي، الذي يمثل تحديًا.