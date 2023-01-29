شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم، مباراة ليفربول أمام نظيره برايتون، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره برايتون، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المتوقع أن يعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره برايتون، كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، كوناتي، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، بايتيتش، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، كودي جاكبو.

موعد مباراة ليفربول أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

وستنطلق مباراة ليفربول أمام نظيره برايتون، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يُذكر إنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم إعادتها في وقت لاحق، على ملعب "أنفيلد"، بسبب لائحة البطولة.