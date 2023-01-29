شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول أمام برايتون والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة ليفربول أمام نظيره برايتون، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره برايتون، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يُذكر إنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم إعادتها في وقت لاحق، على ملعب "أنفيلد"، بسبب لائحة البطولة.

موعد مباراة ليفربول أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

وستنطلق مباراة ليفربول أمام نظيره برايتون، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيتالقاهرة، والساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام برايتون

وسيتم نقل مباراة ليفربول أمام نظيره برايتون، في كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.